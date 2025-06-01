رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد الامتحانات ويشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الأحد، أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/ 2025م بكليات الجامعة، وذلك للاطمئنان على حُسن سير وانتظام أعمال الامتحانات.

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطاب



رافق رئيس جامعة المنصورة الاهلية خلال الجولة كل من الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة ومحمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.



التصحيح أولا بأول لسرعة إعلان النتيجة



وخلال جولته، تابع الدكتور شريف خاطر الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب.

استطلاع رأي الطلاب حول الامتحانات





كما حرص خلال الجولة على استطلاع رأي الطلاب حول الامتحانات من حيث سهولتها والمعوقات التي تواجههم أثناء أداء الامتحانات، وكذلك العملية التنظيمية داخل اللجان، وأكد على أهمية العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم لضمان سير الامتحانات بمرونة ونجاح.





الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات

كما ثمن جهود القائمين على أداء الامتحانات وحسن تعاونهم لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مؤكدًا على أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري





وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجامعة لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مُتميزة للطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لطلابها لتحقيق النجاح والتفوق.

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