انطلاق امتحانات نهاية العام بالجامعات المصرية 2025.. جامعة القاهرة: متابعة دقيقة لسير الامتحانات وتأمينها.. وعين شمس: جولات تفقدية لضمان راحة الطلاب

بدأت الجامعات المصرية منذ أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

وحدد المجلس الأعلى للجامعات مواعيد بدء وانتهاء الدراسة بالجامعات بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك المدة الزمنية المحددة لإجراء الامتحانات وانتهائها.

وكان الفصل الدراسي الثاني بالجامعات قد بدأ في 8 فبراير الماضي، وينتهي اليوم الخميس 29 مايو، على أن تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، لتبدأ بعدها اجازة نهاية العام، وقد بدأت بعض الجامعات بالفعل في الامتحانات ببعض الكليات العملية اعتبارا من الأسبوع الأخير في مايو الجاري.

وتحدد كل جامعة جداول الامتحانات بالكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تنتهي الامتحانات في نفس الموعد المقرر.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2024/2025 عقب الانتهاء منها.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بجامعة القاهرة

في جامعة القاهرة تابع الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على مدار الأسبوع امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، بكليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة، والتي يؤديها نحو 250 الف طالب بالمراحل الدراسية المختلفة، بمختلف كليات الجامعة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتى تضمنت آليات طباعة أوراق الاسئلة وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع الأوراق، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، وضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالة طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وشدد رئيس الجامعة بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي 2025 بجامعة عين شمس

وبدأت جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، بمختلف الكليات، وتفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة سير الامتحانات في عدد من الكليات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

شملت الجولة كلية الآداب، والمبنى الرئيسي لكلية الحقوق، بالإضافة إلى الخيمة الامتحانية ومبنى الامتحانات.

كما تفقد الدكتور ضياء مبنى كلية الآثار، للتأكد من جاهزية كافة اللجان والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة للامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة على توفير سبل الراحة للطلاب والتزام الكليات بالجداول الزمنية المحددة للامتحانات وكلف أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

رئيس جامعة عين شمس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان التكنولوجية

شهدت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان التكنولوجية

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير هذا العام وفق منظومة دقيقة تم إعدادها بعناية، تضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية، مع توفير بيئة داعمة ومريحة للطلاب داخل اللجان.



وأضاف أن الجامعة راعت في خطتها التنظيمية تطبيق أعلى درجات الانضباط والجودة في جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من إعداد الكراسات والأسئلة، وحتى أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج، بما يعكس رؤية الجامعة في دعم الطالب وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تعزز من فرص نجاحه وتفوقه.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان التكنولوجية

ووضعت الجامعة مجموعة من الضوابط أثناء الامتحانات، منها توافر الهدوء داخل اللجان، وتنظيم عملية توزيع أوراق الأسئلة بدقة، وتنسيق الجهود بين المراقبين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن انسيابية الامتحانات وراحة الطلاب.

بالإضافة إلى ضرورة البدء الفوري في أعمال التصحيح عقب كل امتحان، وتسريع خطوات إعلان النتائج بعد المراجعة الدقيقة، لضمان الشفافية وتحقيق مصلحة الطلاب.

ومن المنتظر أن تبدأ الامتحانات بجامعة حلوان خلال أيام مع بداية شهر يونيو المقبل.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها

انتظمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها، اعتبارا من الأسبوع الجاري.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها سير الامتحانات بالكليات، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، واستمع الي آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

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