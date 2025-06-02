الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

انضباط وهدوء بلجان الامتحانات بجامعة قناة السويس (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

شهدت كليات العلوم، وطب الأسنان، والتمريض بجامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، حالة من الانضباط والهدوء داخل اللجان الامتحانية، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام انعقاد الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة ميدانية دقيقة من قيادات الجامعة. 

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انتظام داخل الجامعة 

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع نجاح العملية الامتحانية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن انتظام اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب هو ثمرة للتنسيق بين مختلف قطاعات الجامعة، ومشدّدًا على أهمية التواجد الميداني المستمر خلال فترة الامتحانات. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جولة تفقدية بالجامعة 

وفي هذا السياق، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية شملت كليات العلوم وطب الأسنان والتمريض، برفقة عمداء ووكلاء الكليات، حيث تابع انتظام دخول الطلاب، والتأكد من تطبيق اللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وتوافر الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية داخل الحرم الجامعي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

زيارة اللجان الامتحانية 

وتضمنت الجولة زيارة عدد من اللجان الامتحانية، حيث اطمأن الدكتور عبد النعيم على مستوى الأسئلة ومدى وضوحها، مشيدًا بالالتزام الملحوظ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لضمان توفير أعلى درجات الدعم خلال فترة الامتحانات. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 وتواصل جامعة قناة السويس عقد الامتحانات النظرية في مختلف الكليات وسط التزام تام بالإجراءات المنظمة، وتحت إشراف مباشر من قيادات الجامعة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق مخرجات أكاديمية متميزة.
 

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