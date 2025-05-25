الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة الريادة

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة
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اطمأن الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST علي انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ، خلال جولة تفقدية للجان بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 
امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 

وفي كلية التمريض قامت الدكتورة نجلاء عبدالموجود عميدة الكلية باصطحاب رئيس الجامعة والنائب في لجان امتحانات الفرقة الأولي، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة واضحة  وتحتوي اختيار من متعدد في ورقة البابل شيت وأسئلة مقالية. 

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 
امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة

وفي كلية العلاج الطبيعي أبدي الطلاب في حضور الدكتورة أميرة عفيفي القائم بعمل عميد الكلية السعادة بمستوي الأسئلة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 
امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة 

وشدد رئيس الجامعة علي العمداء بضرورة حضور استاذ المادة أثناء الامتحانات للرد علي أية استفسارات من الطلاب، مؤكدا على ضرورة مراعاة الوقت المخصص وعدم وجود شكوي من طول الأسئلة ومراجعة بيانات الطلاب بكل دقة قبل بدء الامتحان ومنع الدخول بالتليفون المحمول او سماعات الأذن واتخاذ الإجراءات االلازمة في الحالات المرضية بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالجامعة.

مصروفات جامعة الريادة 2025/2026

أعلنت جامعة الريادة عن فتح باب القبول المبكر، للالتحاق بإحدى كلياتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

كما أعلنت الجامعة عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

طب الأسنان 139,000
العلاج الطبيعى 96,000
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 42,750
الهندسة 65,000
التمريض 58,500
إدارة الأعمال 54,000

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جامعة الريادة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني العلاج الطبيعي كلية التمريض

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