انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة الريادة

اطمأن الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST علي انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ، خلال جولة تفقدية للجان بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة

وفي كلية التمريض قامت الدكتورة نجلاء عبدالموجود عميدة الكلية باصطحاب رئيس الجامعة والنائب في لجان امتحانات الفرقة الأولي، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة واضحة وتحتوي اختيار من متعدد في ورقة البابل شيت وأسئلة مقالية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة

وفي كلية العلاج الطبيعي أبدي الطلاب في حضور الدكتورة أميرة عفيفي القائم بعمل عميد الكلية السعادة بمستوي الأسئلة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الريادة

وشدد رئيس الجامعة علي العمداء بضرورة حضور استاذ المادة أثناء الامتحانات للرد علي أية استفسارات من الطلاب، مؤكدا على ضرورة مراعاة الوقت المخصص وعدم وجود شكوي من طول الأسئلة ومراجعة بيانات الطلاب بكل دقة قبل بدء الامتحان ومنع الدخول بالتليفون المحمول او سماعات الأذن واتخاذ الإجراءات االلازمة في الحالات المرضية بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالجامعة.

مصروفات جامعة الريادة 2025/2026

أعلنت جامعة الريادة عن فتح باب القبول المبكر، للالتحاق بإحدى كلياتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

كما أعلنت الجامعة عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

طب الأسنان 139,000

العلاج الطبيعى 96,000

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 42,750

الهندسة 65,000

التمريض 58,500

إدارة الأعمال 54,000

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