رفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

رفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

ورفع الجهاز الفني لنادي الزمالك الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

وقسم الجهاز الفني الفقرة التأهيلية إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة والركض بمحيط الملعب، وتضمن الجزء الأول الثاني تدريبات التمرير بالكرة بين اللاعبين حتي التسجيل في مرمى صغير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تأجيل موعد نهائي كأس مصر نصف ساعة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

الزمالك يختتم مبارياته في الدوري الممتاز

وفاز نادي الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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