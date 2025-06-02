الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

موقف الزمالك من الموافقة على عرض الوداد باستعارة صلاح مصدق

صلاح الدين مصدق
صلاح الدين مصدق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة من العرض المقدم من الوداد المغربي لضم المدافع صلاح الدين مصدق في الانتقالات الصيفية. 

وقدم نادي الوداد المغربي عرضا رسميا لنادي الزمالك لضم صلاح الدين مصدق على سبيل الإعارة لمدة موسم استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025. 

 

موقف الزمالك من الرد على عرض الوداد المغربي لضم صلاح مصدق 

وقال المصدر إن الزمالك لن يرد على عرض الوداد المغربي حتى الانتهاء من مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر نظرا لأهمية المباراة.

وواصل المصدر: أن لجنة التخطيط في الزمالك ستكون صاحبة القرار بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي المحتمل. 

وأتم المصدر حديثه: جال اتفاق لجنة التخطيط وجون إدوارد على عرض الوداد سيتم الموافقة بالفعل ولكن الأمر متوقف حتى خوض مباراة نهائي كأس مصر. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

 

تأجيل موعد نهائي كأس مصر نصف ساعة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

 

الزمالك يختتم مبارياته في الدوري الممتاز 

وفاز نادي  الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما  السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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