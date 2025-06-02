الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

ماذا طلب أيمن الرمادي من لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر؟

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

جلسة بين أيمن الرمادي ولاعبي الزمالك 

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة العمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات،  حتي يكونوا على أتم الجاهزية للمباراة المرتقبة.

وأكد أيمن الرمادي  أن نهائي كأس مصر هو بمثابة مصالحة الفريق للجماهير، ولا بد من الفوز بالبطولة به لختام الموسم ببطولة مهمة.

واختتم المدير الفني حديثه مؤكدًا على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء  بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

تأجيل موعد نهائي كأس مصر نصف ساعة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن ذلك مع موعد الإفطار ليوم وقفة عرفات.

طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

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الزمالك يختتم مبارياته في الدوري الممتاز 

وفاز نادي  الزمالك على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما  السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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