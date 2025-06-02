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حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق في أولاد صقر بالشرقية

تموين الشرقية تحرير
تموين الشرقية تحرير محاضر ضد التجار المخالفين بأولاد صقر

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية موسعة برئاسه  محمد شعير مدير الإدارة و محمد أسامة رئيس الرقابة بالاشتراك مع الطب البيطري بأولاد صقر لضبط الأسواق، والتأكد من السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد التجار المخالفين بمحافظة الشرقية.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين 

 وقالت الدكتورة  أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

التحفظ على 100 شيكارة ردة تزن 4 أطنان 

 وأسفرت الحملة التى قامت بها إدارة تموين أولاد صقرعن تحرير المحضر رقم ٥٣٦٤ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع اعلاف الردة غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على ١٠٠ شيكارة رده زنة ٤ طن مجهول المصدر والمحضر رقم ٥٣٦٥ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع دقيق سياحى ٧٢٪ غير مصحوب بفواتير تدل على مصدره وتم التحفظ على عدد ٢٠ شيكارة دقيق سياحى زنة الشيكارة ٥٠ كجم بالاضافة الى  المحضر رقم ٥٣٦٦ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لحيازة لحوم مجمدة غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدره وتم التحفظ على ٥ كراتين لحوم مجمدة زنة الكرتونة ٢٠ كجم.

ضبط 5 شكاير دقيق سياحى مجهول 

كما قامت الحملة أيضا بتحرير المحضر رقم ٥٣٦٧ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لادارة مخبز سياحي بدون ترخيص وحيازة دقيق سياحي غير مصحوب بفواتير تدل على مصدره وتم التحفظ على ٥ شكاير دقيق سياحى والمحضر رقم ٥٣٦٩ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لحيازة وبيع اسماك مجمده غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على ٢ كرتونة اسماك مجمده على زنة الكرتونه ١٠ كجم وكذلك  تم تحرير عدد ٤ محاضر برقم ٥٣٦٨ ـ ٥٣٧٠ ـ  ٥٣٧١ -٥٣٧٢ لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على ٣٣ كجم لحوم بلدية.

تموين الشرقية تكثف الجهود اليومية لضبط الأسواق

تحرير محاضر جنح لعدم الإعلان عن السعر 

 وكذلك  تم تحرير ٥ محاضر برقم (٥٣٧٣ ـ ٥٣٧٤ ـ ٥٣٧٥ ـ  ٥٣٧٦ ـ ٥٣٧٧) لعام ٢٠٢٥م جنح اولاد صقر لعدم لف اللحوم بشاش أبيض وتحرير عدد ٢ محضر برقم (٥٣٧٨ ـ ٥٣٨٠) لعام ٢٠٢٥م جنح اولاد صقر لعدم وجود شهاده صحية ثم  تحرير عدد ٣ محاضر برقم (٥٣٨١ ـ ٥٣٨٢ ـ  ٥٣٨٣) لعام ٢٠٢٥م جنح أولاد صقر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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الطب البيطرى باولاد صقر مركز ومدينة اولاد صقر محمد أسامة مدير الرقابة التموينية بادارة تموين اولاد صقر محمد شعير مدير ادارة التموين بمركز اولاد صقر

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