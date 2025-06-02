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خارج الحدود

روسيا تعتزم تعيين سيرجي فيرشينين سفير لها في أنقرة

سيرجي فيرشينين
سيرجي فيرشينين

 نقلت صحيفة كوميرسانت عن مصادر مطلعه قولها: إن القيادة الروسية تعتزم تعيين سفير جديد للبلاد في تركيا.

 

سيرجي فيرشينين سيشغل منصب سفير روسيا في أنقرة

 وقالت المصادر، إن الاختيار وقع على نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ليشغل منصب السفير في تركيا.

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ومن المعروف أن فيرشينين يشغل منصب نائب الوزير منذ مارس 2018، وكان قبل ذلك مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية.

وفي الوقت نفسه، شغل فيرشينين منذ عام 2011 منصب الممثل الخاص لوزير الخارجية لتسوية الشرق الأوسط. وبهذه الصفة، مثّل روسيا في مفاوضات "الرباعية الدولية للشرق الأوسط" (روسيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة).

 

واعتبارا من عام 2013، شارك فيرشينين بشكل فعال في تسوية الأزمة السورية وشارك في العديد من الفعاليات والمحافل الدولية.

ومنذ يناير 2017، ترأس الوفد الروسي في مفاوضات صيغة أستانا، وشارك في لقاءات مع ممثلي المعارضة السورية في جنيف وفيينا.

وسيحل  فيرشينين، محل أليكسي إرخوف في منصب السفير الروسي لدى تركيا، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2017.

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روسيا أنقرة تركيا

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