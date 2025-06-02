الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

توريد 589 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

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اسjمرارتوريد القمح ليصل الى589 الف طن بالصوامع

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥.

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توريد 998طن قمح فى بوم واحد 

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ أوضح  أن ما تم توريده اليوم بلغ ٩٩٨ طنا و٢٣٣ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٥٨٩٣٤٥ طنا و٨٧٩ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

 

المهندس عماد محمد جنجن

 ومن جانبه أوضح المهندس  عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة (حقول فردية )  56 حقلا وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول ارشادية  بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 أفدنة) وأراضي ملحية (حقول فردية)  8 حقول.

 

المهندس عبدالكريم عوض الله 

 فيما أكد  المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه من شروط أماكن التخزين أنه يتم الإستلام بالصوامع المعدنية - الأسمنتية - الحقلية ) والبناكروالهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تم معاينتها من مديرية التموين المختصة.

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اللجان المشكلة من الجهات المعنية 

 بالإضافة اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون وهم (مديرية التموين  المختصة - وزارة التموين - هيئة سلامة الغذاء - الهيئة العامة للسلع التموينية - الجهات المسوقة التابعة لها الشونة ) وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية ( طن/ قمح )، وذلك قبل بدء موسم التوريد واعتمادها من اللجنة العليا لإستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.

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