مدير تعليم بورسعيد: توفير سبل الدعم للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة جنوب التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بها، رفقة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك خلال ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الإعدادية بالجنوب، فيتو



تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الجنوب

وتفقد مدير تعليم بورسعيد لجنة مدرسة بن خلدون الرسمية المتميزة للغات وكان في استقباله هايدى بسام رئيس اللجنة التى تضم 15 لجنة فرعية بإجمالي 301 طالب وطالبة من مدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية لغات والحديدي والنادي الرسمية للغات وابن خلدون الرسمية للغات وبورسعيد المتكاملة وأميرالدز الخاصة والذين يؤدون امتحان مادة الهندسة للفترة الأولى لمدة ساعتين ومادة التربية الفنية للفترة الثانية لمدة ساعتين مشيدا بانتظام وهدوء اللجان محل الزيارة.

تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الإعدادية بالجنوب، فيتو

مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدارس الجنوب

كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لجان مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات، والتى يؤدي فيها طلاب مدرسة أحمد شوقي الإعدادية للبنين امتحانات الشهادة الإعدادية بحضور رئيس اللجنة ياسر عبد السلام والتى تضم 235 طالب منهم 10 حالات دمج موزعين على 13 لجنة فرعية.

تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الإعدادية بالجنوب، فيتو

ومن جانبه وجه مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بتوفير كافة سبل الدعم النفسي وكل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مشددا على منع اصطحاب التليفون المحمول وملحقاته الإلكترونية بشكل قاطع داخل اللجان سواء للطالب أو المعلم.

تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات الإعدادية بالجنوب، فيتو

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