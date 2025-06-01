إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لـ7 طلاب بالبحيرة واعتباره عام رسوب، اعرف السبب

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فور انتهاء التحقيقات من مديرية التربية والتعليم الغاء الامتحان لـ 7 طلاب بالشهادة الإعدادية بالبحيرة فى جميع المواد واحتساب العام الحالي عام رسوب لحيازة واستخدام هاتف محمول، بالإضافة إلى إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فقط لـ 3 طلاب آخرين لحيازة أجهزة محمول.

رصد واقعة غش إلكتروني وتداول أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، ووفقًا للتحقيقات الفورية التي أُجريت اليوم بعد رصد واقعة غش إلكتروني وتداول أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية بين هؤلاء الطلاب داخل عدد من لجان الامتحانات، في انتهاك واضح وصريح لقواعد الامتحانات وضوابط النزاهة التعليمية.

لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تمس بنزاهة الامتحانات

وفور رصد الواقعة، أصدرت محافظ البحيرة توجيهات عاجلة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المتورطين، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تمس بنزاهة الامتحانات أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددةً على أن من تسول له نفسه خرق اللوائح التعليمية سيواجه بالردع والحسم وفقا للقانون.

استمرار المتابعة اللحظية لجميع لجان الامتحانات

كما شددت المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية لجميع لجان الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية، للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث أثناء فترة الامتحانات.

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