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مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت الإنجليزي والجبر

صناديق الأسئلة، فيتو
صناديق الأسئلة، فيتو

تسلمت اليوم الإثنين مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، أوراق الأسئلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي اللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، بنظام البوكليت، على أن يسلم كل مركز توزيع رؤساء لجان سير الامتحانات مظاريف كل لجنة، لتصل الأوراق إلى اللجان في موعد أقصاه الثامنة صباحا.

عدد المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الإعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة

مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت اليوم الثاني

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحان العربي والدين بنظام البوكليت

واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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