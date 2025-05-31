السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة: توفير الأطقم الطبية للتعامل مع مصابي حوادث الطرق بمستشفى وادي النطرون

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى وادي النطرون التخصصي، بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة خطة تأمين المدن الساحلية تزامنا مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية.

حوادث طريق «القاهرة إسكندرية الصحراوي»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد أعمال تطوير واجهة المستشفى، حيث وجه بالتنسيق مع المحافظة لتمهيد الطريق المؤدي للمستشفى الذي يعتبر وجهة هامة لاستقبال مصابي حوادث طريق «القاهرة إسكندرية الصحراوي»، على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وفرز  وتقييم الحالات، كما اطلع على معدلات التردد على القسم والتي بلغت 1103 حالة، بداية من أول يناير إلى نهاية أبريل 2025، موجهًا بتوفير أطقم طبية في جميع التخصصات، ودعمهم بفرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الحوادث.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، المكون من 15 سرير مجهز بأحدث ماكينات الغسيل، والتي تبلغ 21 ماكينة غسيل كلوي، ويتلقى الخدمة بالقسم 63 مريضا، بعدد جلسات 784 جلسة، حيث حرص الوزير على الاستماع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، كما وجه بتوجيه إحدى حالات الغسيل الكلوي، لمستشفى آخر أقرب لمحل سكنه.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد قسم الرعاية المركزة، والاطلاع على نسب الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 16 سرير رعاية بنسبة إشغال بلغت 80%، كما تفقد قسم الحضانات، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية به 6 حضانات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، واطلع على تطورات الحالة الصحية للمرضى بالقسم، كما استمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمة، موجهًا بتوفير كافة الخدمات الطبية لهم.

تقديم كافة الاستشارات الطبية عن بعد 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد تفقد قسم الأشعة المقطعية، وقسم التطبيب «عن بعد» الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لتقديم كافة الاستشارات الطبية عن بعد من خلال استشاريين في جميع التخصصات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن زيارة الوزير تضمنت المرور على نقاط إسعاف الكيلو 58، والكيلو 41 طريق القاهرة، والكيلو 18 بطريق «العلمين - وادي النطرون» حيث تفقد السيارات وتجهيزاتها، وأماكن الإقامة، واطلع على آلية تلقي البلاغات، وتوزيع الإصابات على مستشفيات الإحالة، ووجه بوضع لافتات واضحة لكل نقطة.

يذكر أن مستشفى وادي النطرون يقع في الكيلو 108 على طريق «القاهرة-إسكندرية الصحراوي»، على مساحة 23 ألف متر، والمباني على مساحة 4 آلاف متر، وتخدم منطقة وادي النطرون، والمدن المحيطة بإجمالي 116 ألف نسمة.

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يرافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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