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أخبار مصر

الصحة تحتفل بإنجاز مصر في السيطرة على التهاب الكبد الوبائي B

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو

 شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، احتفالية إنجاز مصر والاعتراف بها كأول دولة بمنطقة اقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الاقليمي للسيطرة على التهاب الكبد الوبائي B، بالعاصمة الإدارية.

 

مصر أول دولة بمنطقة إقليم شرق المتوسط تحقق السيطرة على التهاب الكبد الوبائي B

 وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار أن تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، جاء ذلك على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان.


وأكدت منظمة الصحة العالمية في شهادة جديدة أن مصر حققت الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان من خفض  معدل انتشار التهاب الكبد B لأقل من 1% بين الأطفال البالغين 5 سنوات أو أكثر، مع ثبات نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد عند 90.8% أو أكثر لمدة تزيد على 10 سنوات، كما ظلت نسبة التغطية بجرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد 90.8% أو أكثر لمدة 5 سنوات.

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 وأكد أن هذا النجاح يبرهن على التزام حكومة مصر الراسخ والدعم اللامتناهي من الرئيس السيسي للمنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن إنجاز هذه المرحلة الرئيسية المهمة يضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي B من خلال استمرار الالتزام والاستثمار في صحة السكان.

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