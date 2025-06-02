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محافظات

محافظ القليوبية: غرف طوارئ وعمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

اجتماع رؤساء مجالس
اجتماع رؤساء مجالس المدن بالقليوبية، فيتو

 ترأسَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا بالأجهزة التنفيذية لمُتابعة آخر الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، مؤكدا ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المُخالفات في مهدها، جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، رؤساء المُدن والمراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية وجميع الأجهزة التنفيذية المُختلفة.

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 وشددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء بضرورة اليقظة التامة خلال أجازة عيد الأضحى المُبارك، للتصدي بكل قوة لكافة أشكال التعديات التي تتزايد خلال العُطلات الرسمية، كما تم تكليف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية بتكثيف المرور اليومي على مدار الساعة ورصد أي حالة تعدي في المهد وإخطار الجهة المُختصة بالإزالة لتنفيذ الإزالة فور رصدها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر، بالإضافة إلى إقامة غرف طوارئ وعمليات تضُم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الإحتفال بالأعياد والأجازات لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.

 

 وأكدَّ  محافظ القليوبية" على الأجهزة التنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للإزالة في المهد، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مع التعامل الفوري لأي شكاوى أو بلاغات ترِد من المواطنين عبر غُرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة، والتشديد على المُتابعة اليومية الدقيقة للمُتغيرات المكانية وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة أو محاولة تعدي.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية

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