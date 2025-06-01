اندلاع حريق هائل في مصنع "سلك مواعين" بالقناطر الخيرية

اندلع منذ قليل حريق كبير داخل مصنع لسحب سلك المواعين بمنطقة ميدان الحادثة في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة في محيط المكان.

حريق هائل في مصنع سحب سلك مواعين بالقناطر الخيرية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة. كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.

وما زالت جهود الإطفاء جارية حتى الآن، وسط تكثيف أمني وتواجد مكثف من القيادات المحلية لمتابعة الموقف.

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