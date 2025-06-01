محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثة بالقناطر

توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة حريق داخل مصنع لسحب سلك المواعين بمنطقة ميدان الحادثة في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار واللواء أحمد بكر رئيس مدينة القناطر الخيرية ومن الجدير بالذكر أن المصنع مقام على مساحة خمس آلاف متر مربع، وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء منهم سيارة تابعة للمنطقة الجغرافية للبترول وجاري السيطرة على الحريق ولا يوجد أي إصابات.

حريق هائل في مصنع سحب سلك مواعين بالقناطر الخيرية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة. كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.

وما زالت جهود الإطفاء جارية حتى الآن، وسط تكثيف أمني وتواجد مكثف.

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

متابعة حريق مصنع سلك المواعين بالقناطر الخيرية،فيتو

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