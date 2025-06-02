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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على النيل

محافظ القليوبية ورئيس
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتابعان ممشي اهل مصر،فيتو

 تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د) لبحث سُبل التعاون مع خبرات الجامعة لإنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل والتي تقدم للزوار تجربة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد  في بيئة مفتوحة ومريحة،وذلك إضافة إلى جذب الزوار من خلال تصميمات مُميزة ومعروضات فريدة لتاريخ وأعلام القليوبية، حيث سيتم عمل نسخ من قطع فنية نادرة بطريقة تفاعلية وجاذبة.

 

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 وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في التعاون مع المحافظة لاستخراج أعلى مُعدلات لجودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن تطبيق الهوية البصرية للمحافظة سيخلُق بيئة جمالية مُمتعة تُساعد على جذب الزوار.
جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي ممشي اهل مصر

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