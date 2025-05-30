رئيس جامعة بنها يتفقد مشروع مجمع المدرجات المركزي

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة للمنشآت الجديدة بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، ومحمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومدير عام ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

واستهل رئيس جامعة بنها جولته بمتابعة بدء أعمال الخرسانة لتنفيذ لمشروع إنشاء مجمع مركزي للمدرجات، والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لطلاب الجامعة، حيث يضم المشروع الجديد 50 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 200 طالب.

وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة، كما يضم المشروع مكاتب لأعضاء هيئة التدريس وقاعات للامتحانات وقاعات سيمنار ومخازن للجامعة.



وتفقد "الجيزاوي" أيضا غرف الموزع الكهربائي لرفع القدرة الكهربائية بالحرم الجامعة وأعمال توريد 15 مصعدا لمباني الجامعة والتى من المخطط تركيبها بكليات الهندسة بشبرا والزراعة والطب البيطري وعلوم الرياضة والعلاج الطبيعي والتمريض ومركز الاختبارات الإلكترونية.



كما شملت الجولة تفقد معاينة مسار خطوط الغاز الطبيعى بالحرم الجامعي بكفر سعد بالغاز الطبيعي والذي سيخدم مجمع المعامل المركزية وحمام السباحة وباقي كليات الحرم الجامعي.



وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.



وشدد "الجيزاوي" على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

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