الكشف عن هوية منفذ هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

أعلنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية كولورادو الأمريكية، هوية المشتبه به الذي هاجم عددا من المؤيدين لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف) فجر اليوم الإثنين.



وأكدت أن المشتبه به يدعى محمد سليمان، وأنه وتم اعتقاله من دون أن يبدي أي مقاومة.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) قد أكد أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وقال كاش باتيل عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم أستهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.

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