موعد أول تجمع لمنتخب المحليين استعدادا لكأس العرب 2025

حدد الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، موعد أول تجمع للفريق، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب المحليين أول معسكراته التدريبية خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر.

مباراتين وديتين بمعسكر سبتمبر

ويسعى حلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين لخوض مباراتين وديتين مع أحد المنتخبات العربية أو الافريقية، في تجمع سبتمبر، من أجل زيادة عنصر الانسجام بين لاعبي الفريق، وإكساب الجدد منهم خبرات المواجهات الدولية قبل المشاركة في كأس العرب.

حلمي طولان مع هاني أبو ريدة، فيتو

أسباب إلغاء معسكر منتخب المحليين بأجندة يونيو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الثاني (المحليين)، الذي يجرى تشكيله تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، استعدادا للمشاركة في كأس العرب بقطر، لن يدخل معسكرات تدريبية في شهر يونيو.

اللاعبين يحتاجون للراحة السلبية

أشار المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن المدير الفني للفريق حلمي طولان كان يرغب في إقامة أول تجمع للفريق خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل، ولكن تبين صعوبة تحقيق ذلك في هذا التوقيت، الذي يأتي بعد بضعة أيام من انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، وحاجة جميع لاعبي مصر لفترة راحة سلبية بعد موسم طويل وشاق، وسيكون من غير المنطقي استدعاء أي لاعب للدخول في معسكر تدريبي.

نهائي كأس مصر

أضاف المصدر، أن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز ستقام يوم 5 يونيو، وبالتالي فإن منتخب المحليين سيحرم من جهود لاعبي الفريقين، فضلا عن بدأ أجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 إلى 9 يونيو، ورغبة اللاعبين المرشحين للإنضمام للمنتخب في قضاء أجازة العيد رفقة أهلهم وذويهم

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

واختتم المصدر، بأن بعثة النادي الأهلي ستغادر يوم 4 يونيو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في معسكر تدريبي، والمشاركة في كأس العالم للأندية، وبالتالي فإن منتخب المحليين، حال دخوله معسكرا تدريبيا في يونيو، سيشهد غياب لاعبي الأهلي المرشحين للإنضمام للمنتخب، ليصبح بذلك الجهاز الفني محروما من استدعاء لاعبي الفرق الثلاث الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز، كما أنه لن يكون بمقدوره ضم اللاعبين المحترفين بالدوريات العربية، نظرا لحاجتهم إلى الراحة الإجبارية بعد إنتهاء الموسم الكروي.

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