الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس موافقته على تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العرب

حلمي طولان
حلمي طولان

 أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، موافقته على تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العرب جاء بالصدفة.

 

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هاني أبوريدة هو من اختارني لتدريب منتخب مصر في كأس العرب، واشترطت عدم الحصول على راتب مقابل تدريبي للمنتخب في البطولة لأن هذا واجبي تجاه وطني كما أن علاقتي بـ هاني أبوريدة مميزة للغاية".

 

وأضاف: " منتخب مصر الأول له الأولوية عن المنتخب الثاني والاختيارات تتم بالتنسيق مع حسام حسن، وهدفي هو المنافسة على البطولة التي ستكون قوية للغاية لأن المنتخبات العربية ستلعب بالصف الأول والجوائز ستصل إلى 36 مليون دولار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلمي طولان منتخب مصر كأس العرب الزمالك نادي الزمالك اني أبوريدة

مواد متعلقة

فوجئ بالأمر، محمد عمر يكشف عن كواليس اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر المحلي

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

إعلان تصنيف وموعد قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بمشاركة منتخب مصر

رغم اعتزاله دوليا، طارق حامد يدخل حسابات منتخب مصر في كأس العرب

الأكثر قراءة

رغبة ريبييرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

رئاسة الجمهورية: الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لزوار بيت الله الحرام.. دعاء رؤية الكعبة المشرفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية