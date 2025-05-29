حلمي طولان يكشف كواليس موافقته على تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العرب

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، موافقته على تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العرب جاء بالصدفة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هاني أبوريدة هو من اختارني لتدريب منتخب مصر في كأس العرب، واشترطت عدم الحصول على راتب مقابل تدريبي للمنتخب في البطولة لأن هذا واجبي تجاه وطني كما أن علاقتي بـ هاني أبوريدة مميزة للغاية".

وأضاف: " منتخب مصر الأول له الأولوية عن المنتخب الثاني والاختيارات تتم بالتنسيق مع حسام حسن، وهدفي هو المنافسة على البطولة التي ستكون قوية للغاية لأن المنتخبات العربية ستلعب بالصف الأول والجوائز ستصل إلى 36 مليون دولار".

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