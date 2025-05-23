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رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس تكليفه مدربا لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

كشف حلمي طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب، كواليس اختياره مدربا للمنتخب.

ويقود منتخب مصر الثاني جهاز فني بقيادة حلمي طولان ليشارك في بطولة كأس العرب بقطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. 

 

أسماء ترشحت لتدريب منتخب مصر الثاني

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية: "جلسنا يوم الأربعاء لاختيار جهاز لهذا المنتخب واقترحنا أكثر من اسم، ومدربين كبار، وكان من ضمنهم طلعت يوسف، وحسام البدري والعديد من الأسماء الأخرى".

حسام البدري، فيتو
حسام البدري، فيتو

من الصعب التعاقد مع مدرب كبير شهرين فقط

وتابع حلمي طولان: "ليس من الكياسة أن نتعاقد مع مدرب من الكبار لمدة شهرين، (بمدة البطولة 18 يوم)، هذا لا يصح".

وأكمل: "كما من الصعب على المدربين قبول ذلك، واللجنة اقترحت أن أتولى أنا هذا المنصب بواقع خبراتي وتجاربي السابقة، وتم عرض الأمر على هاني أبو ريدة وتمت الموافقة على الأمر".

 

علاقتنا قوية بهاني أبو ريدة

وذكر: "قبلنا التواجد في اللجنة الفنية لـ سببين، أولهم لرد جميل بلدنا التي خدمتنا، ثانيا علاقتنا القوية بـ هاني أبو ريدة".

واختتم حلمي طولان: "المقابل المادي الذي نحصل عليه هو بدل انتقال فقط، وهاني أبو ريدة قال لنا أنتو حقكم تاخدوا أكثر من كده ولكننا أخبرناه أن هدفنا غير ذلك".

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