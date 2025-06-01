استعدادا لعيد الأضحى المبارك، طريقة تخزين اللية الضاني

اللية الضانى من أنواع الدهون الطبيعية التى لها مذاق مميز، وتستخدم فى طهى العديد من الأكلات، حيث تضفى مذاقا مميزا ولا يقاوم وله عشاق كثيرون.

وتحرص بعض ربات البيوت على تذويب اللية الضانى، وتخزينها فى عيد الأضحى المبارك واستخدامها فى الطهى كنوع من الدهون مثل السمن.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تذويب اللية الضانى وتخزينها.

مكونات تذويب اللية الضانى:-

كمية من اللية الضاني (حسب الحاجة)

كوب ماء (اختياري)

حبة بصل صغيرة (اختياري لتحسين الطعم والرائحة)

الأدوات:

سكين حاد

قدر ثقيل (يفضل ستانلس أو تيفال)

ملعقة خشبية

مصفاة

برطمانات زجاجية أو بلاستيكية محكمة الغلق للتخزين

طريقة تذويب اللية الضانى

طريقة تذويب اللية الضانى:-

تنظيف اللية، اغسليها جيدا بالماء البارد لإزالة أي شوائب أو دماء.

قطعى اللية إلى قطع صغيرة جدا، كلما كانت القطع أصغر، كلما ذابت أسرع.

ضعى اللية المقطعة في قدر ثقيل على نار هادئة.

لا تضيفي زيت، فالدهن سيذوب من نفسه.

يمكن إضافة قليل من الماء (نصف كوب) في البداية لمنع احتراق القطع قبل أن تبدأ في الذوبان.

قلبى من وقت لآخر بملعقة خشبية.

بعد بدء الذوبان، يمكن إضافة قطعة بصل صغيرة لتقليل الزفارة وتحسين الطعم والرائحة.

اتركيها على نار هادئة حتى تخرج كل الدهون وتتحول القطع إلى ما يشبه "القرقشة" (الشحم المقلي المتبقي).

صفى السمن الناتج باستخدام مصفاة ناعمة للتخلص من أي بقايا صلبة.

يفضل حفظ الدهن المصفى في برطمانات زجاجية معقمة وجافة.

التخزيين يدوم حتى أسبوع في مكان بارد وجاف.

في الثلاجة تبقى صالحة لمدة شهر أو أكثر.

في الفريزر يمكن حفظها لمدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر.

علامات الفساد تغير اللون إلى غامق جدا، وظهور رائحة زنخة أو كريهة، أو وجود عفن أو فقاعات غريبة.

استخدمي اللية المذابة في قلي اللحوم، أو إضافتها للأرز، أو دهن الصواني قبل الخبز.

يمكن خلطها مع السمن البلدي أو الزبدة لتحسين النكهة.

لا ينصح باستخدام اللية المذابة يوميا بكثرة، لأنها غنية بالدهون المشبعة.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.2 جنيه، بانخفاض 37 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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