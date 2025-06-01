التموين: طرح من 30 إلى 50 طن لحوم هندية يوميًا استعدادًا لعيد الأضحى

أعلن خالد الساكت، العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح كميات من اللحوم الهندية المجمدة تتراوح بين 30 إلى 50 طنا يوميًا.

وأوضح "الساكت" خلال جولة تفقدية بمقر مجزر البساتين أن عملية التوزيع تتم إما مباشرة من المجزر أو من خلال 30 سيارة مبردة تابعة للشركة، لضمان وصول اللحوم إلى جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية.

طرح من 30 إلى 50 طن لحوم هندي مجمدة يوميًا استعدادًا لعيد الأضحى

كما أشار إلى أن الشركة قامت بتوفير منافذ متنقلة للوصول إلى المناطق التي يصعب دخول السيارات الكبيرة إليها، وذلك بهدف تغطية المناطق الأكثر احتياجًا، خصوصًا خلال فترات الذروة.

وأكد أن المعارض والمنافذ التابعة للشركة القابضة تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، بما في ذلك أيام الجمعة والعيد، لتوفير اللحوم والدواجن والزيوت وكافة السلع التموينية للمواطنين.

وشدد "الساكت" على أن جميع المنتجات المعروضة تخضع لفحص بيطري دقيق، وتحمل شهادات صحية معتمدة، بدءًا من الذبح وحتى الوصول للمستهلك، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

جاهزية الشركة المصرية للحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد

وشدد على جاهزية الشركة المصرية للحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، حيث تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، بالإضافة إلى منتجات الألبان والزيوت، مؤكدًا أن هدف الشركة هو توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

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