استعدادًا لعيد الأضحى، التموين تضخ من 170 إلى 200 عجل يوميا (صور)

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى الخراف والعجول الحية، عبر المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأوضح عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، أن المجزر التابع للشركة بمنطقة البساتين يشهد نشاطًا متزايدًا خلال الأيام الجارية، لتوفير لحوم ذات جودة عالية لجميع المنافذ والمعارض التابعة للشركة القابضة.

ضخ من 170 إلى 200 عجل يوميًا من وزارة التموين استعدادًا لعيد الأضحى

وأشار "رشدي" إلى أن الوزارة تقوم بضخ ما يقرب من 170 إلى 200 عجل يوميًا، بمتوسط وزن يتراوح بين 200 إلى 240 كجم للعجل الواحد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الموسم.



وأضاف أن المجزر يستقبل شحنات منتظمة من اللحوم السودانية والجيبوتية، يتم توزيعها بشكل يومي على المعارض والمنافذ الاستهلاكية في مختلف المحافظات.

وأكد أن عمليات التجهيز تبدأ من الساعة 8 صباحًا، ليتم توفير اللحوم في الأسواق والمعارض في وقت مبكر لا يتجاوز الساعة 9 صباحًا، بهدف ضمان تقديم لحوم طازجة يوميًا للمواطنين.



الدواجن البرازيلية

وبالنسبة للدواجن، أوضح " رشدي" أن كميات التوريد من الدواجن البرازيلية تتفاوت حسب الموسم، إذ تتراوح في الأيام العادية إلى ما بين 70 إلى 100 طن يوميًا، وتزيد في موسم الأعياد لتصل إلى 150 طنا يوميًا.



وفيما يتعلق بالأضاحي، أشار إلى توافر أكثر من 500 خروف حي داخل شادر الشركة بمقر مجزر البساتين، بالإضافة إلى أكثر من 100 رأس من العجول الحية، في إطار خطة الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الأضاحي بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

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