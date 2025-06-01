بعد تأهل باريس، تصنيف الأندية الأوروبية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الحالي.

وبعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جوائز كأس العالم للأندية، اشتعل صراع بين الأندية الأوروبية على التأهل إلى النسخة الثانية من مونديال الأندية 2029.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن تصنيفًا مؤقتًا للأندية الأوروبية الأكثر ترشيحًا للتأهل للبطولة بناءً على نتائج دوري أبطال أوروبا في المواسم من 2024-25 وحتى 2027-28، حيث ضمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى مونديال 2029، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويتنافس 12 فريقًا أوروبيًا على مقاعد البطولة، تشمل أبطال دوري أبطال أوروبا في 4 مواسم من 2025 حتى 2029، بالإضافة لأفضل الفرق بناءً على النقاط.

يعتمد التصنيف على نظام نقاط يشمل الفوز والتعادل والتقدم في مراحل البطولة، حيث تمنح 3 نقاط لكل فوز، ونقطة لكل تعادل، بالإضافة إلى 3 نقاط إضافية لكل دور يتخطاه الفريق.

ويتصدر التصنيف نادي إنتر ميلان برصيد 48 نقطة، يليه باريس سان جيرمان (43 نقطة) الذي ضمن تأهله بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25، ويأتي آرسنال وبرشلونة برصيد 41 نقطة لكل منهما، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح أرسنال.

تصنيف الأندية الأوروبية المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وجاء تصنيف الأندية الأوروبية المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2029 كالتالي:

1- إنتر ميلان (إيطاليا) 48 نقطة (+10 فارق أهداف)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا) 43 نقطة (تأهل بالفعل)

3- آرسنال (إنجلترا) 41 نقطة (+21)

4- برشلونة (إسبانيا) 41 نقطة (+19)

5- أستون فيلا (إنجلترا) 34 نقطة

6- بايرن ميونخ (ألمانيا) 31 نقطة

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 31 نقطة

8- ليفربول (إنجلترا) 30 نقطة

9- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 27 نقطة (+8)

10- ريال مدريد (إسبانيا) 27 نقطة (+4)

11- ليل (فرنسا) 23 نقطة

12- باير ليفركوزن (ألمانيا) 22 نقطة

13- (هولندا) 21 نقطة

14- بنفيكا (البرتغال) 19 نقطة

15- فينورد (هولندا) 19 نقطة

16- أتالانتا (إيطاليا) 18 نقطة

17- ميلان (إيطاليا) 18 نقطة

18- كلوب بروج (بلجيكا) 17 نقطة

19- موناكو (فرنسا) 16 نقطة

20 - بريست (فرنسا) 16 نقطة

21- يوفنتوس (إيطاليا) 15 نقطة

22- سلتيك (اسكتلندا) 15 نقطة

23- مانشستر سيتي (إنجلترا) 14 نقطة

24- سبورتينج لشبونة (البرتغال) 14 نقطة

25- دينامو زغرب (كرواتيا) 14 نقطة

26- شتوتجارت (ألمانيا) 13 نقطة

27- شاختار دونيتسك (أوكرانيا) 10 نقاط

28- بولونيا (إيطاليا) 9 نقاط

29- ريد ستار (صربيا) 9 نقاط

30- شتورم جراتس (النمسا) 9 نقاط

31- سبارتا براج (جمهورية التشيك) 7 نقاط

32- لايبزيج (ألمانيا) 6 نقاط

33- جيرونا (إسبانيا) 6 نقاط

34- سالزبورج (النمسا) 6 نقاط

35- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) 3 نقاط

36- يانج بويز (سويسرا) 3 نقاط

مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهل لوس أنجلوس واستبعاد ليون

فيما تأهل نادي لوس أنجلوس إف سي إلى كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على كلوب أمريكا بنتيجة 2-1 في مباراة فاصلة عن قارة أمريكا الشمالية.

وانضم لوس أنجلوس إف سي إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية إلى جانب تشيلسي، فلامنجو، والترجي الرياضي، في نسخة تضم 32 فريقًا وتُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر إقامة مباراة فاصلة بعد استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية الذي سيبدأ في 15 يونيو الجاري؛ بسبب أنه تحت ملكية نفس ملاك نادي باتشوكا المشارك في البطولة، وهو ما تمنعه لائحة المونديال.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى

1- بالميراس

2- بورتو

3- الأهلي

4- إنتر ميامي



المجموعة الثانية

1- باريس سان جيرمان

2- أتليتكو مدريد

3- بوتافوجو

4- سياتل

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ

2- أوكلاند سيتي

3- بوكا جونيورز

4- بنفيكا

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو

2- الترجي

3- تشيلسي

4- لوس أنجلوس

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت

2- أوروا

3- مونتيري

4- إنتر ميلان

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي

2- بروسيا دورتموند

3- أولسان

4- ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي

2- الوداد

3- العين

4- يوفنتوس

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد

2- الهلال

3- باتشوكا

4- سالزبورج

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