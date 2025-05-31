أكوتي منساه لـ "فيتو": الأهلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية (فيديو)

الأهلي، استعاد لاعب الوسط الغاني، أكوتي منساه، لاعب الأهلي ووادي دجلة السابق ذكرياته مع الكرة المصرية.

أكوتي منساه يتحدث لـ فيتو

وقال أكوتي منساه في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: سعيد بالعودة إلى مصر التي تعتبر بلدي الثاني، لدي ذكريات رائعة مع الكرة المصرية ودائما كنت ألقى كل ترحب هنا في مصر.

وأضاف: لا يمكن أن أنسى ذكرياتي مع النادي الأهلي، هو نادٍ كبير يعتبر الأفضل في أفريقيا ونادي سوبر دائما يفوز بالبطولات.

وتابع: أتمنى التوفيق للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة وهو قادر على تحقيق نتائج إيجابية.

وعن عودة وادي دجلة الى الدوري الممتاز من جديد قال أكوتي منساه: أريد أن أبارك لوادي دجلة على التأهل والعودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى وأتمنى له التوفيق وتقديم أداء ومركز مميز في الموسم المقبل تحت قيادة الجهاز الفني وإدارة النادي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

كما تقرر تعيين عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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