الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

لوس أنجلوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد مباراة فاصلة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تأهل نادي لوس أنجلوس إف سي إلى كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على كلوب أمريكا بنتيجة 2-1 في مباراة فاصلة عن قارة أمريكا الشمالية.

وأقيمت المباراة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا على ملعب "بي إم أو" في مدينة "لوس أنجلوس".

أهداف مباراة  لوس أنجلوس ضد كلوب أمريكا

وتقدم كلوب أمريكا أولًا بهدف سجله، برايان رودريجيز، من ركلة جزاء في الدقيقة 64، بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد.

لكن لوس أنجلوس أدرك التعادل القاتل في الدقيقة 89 عن طريق، إيجور جيسوس، لينقلوا اللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الدقيقة 115، سجل الجابوني دينيس بوانجا هدف الفوز القاتل للوس أنجلوس بعد تمريرة من، أوليفييه جيرو، ليقود فريقه إلى تأهل تاريخي هو الأول له في البطولة العالمية.

بهذا الفوز، ينضم لوس أنجلوس إف سي إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية إلى جانب تشيلسي، فلامنجو، والترجي الرياضي، في نسخة موسعة تضم 32 فريقًا وتُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر إقامة تلك المباراة بعد استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية الذي سيبدأ في 15 يونيو الجاري بسبب أنه تحت ملكية نفس ملاك نادي باتشوكا المشارك في البطولة، وهو ما تمنعه لائحة المونديال.

مباريات لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

16 يونيو - أمام تشيلسي (أتلانتا)

20 يونيو - أمام الترجي (ناشفيل)

24 يونيو - أمام فلامنجو (أورلاندو)

 

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