إخماد حريق في مزرعة مواشي بمركز طامية في القيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في مزرعة مواشي بقرية كفر محفوظ، قبل أن يمتد الحريق إلي الكتلة السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات، وتسبب الحريق في نفوق 3 رءوس ماشية.

حريق مزرعة مواشي بقرية كفر محفوظ

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طامية يفيد ببلاغ من أهالي قرية كفر محفوظ، بنشوب حريق في مزرعة مواشي، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمزرعة، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، دون وقوع أيه إصابات، بينما نتج عنه نفوق ثلاث رءوس ماشية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة، المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق، لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق

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