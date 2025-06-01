الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

سائق متهور، مصرع واصابة فتاتين خلال نزولهما من ميكروباص بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

لقيت فتاة  من الفيوم  مصرعها،  اليوم الأحد، وأصيبت أخرى بعد سقوطهما من سيارة ميكروباص أجرة (سرفيس)، إذ تحرك السائق قبل نزولهما، ما أدى إلى ارتطامهما بالطريق، ولفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة في الحال، بينما أُصيبت الأخرى بجروح متفرقة، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل سقوط من سيارة سيرفيس

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بسقوط فتاتين من سيارة سرفيس بدائرة قسم أول الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، يرافقها  سيارة إسعاف، وتبين من  أن الفتاة المتوفاة، دعاء جمال محمود علي، قد لفظت أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث، بينما أُصيبت سلمى سيد إبراهيم، بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتوصلت التحريات إلى أن السائق، أحمد عيد علي عيد الجيد، تحرك بالسيارة قبل نزول الفتاتين بشكل كامل، ما أدى إلى اختلال توازنهما وسقوطهما على الطريق، فتركهما وفر هاربا، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويته وضبطه خلال وقت قصير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي.

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