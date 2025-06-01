تحرير 167 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتيجة الحملة علي الأسواق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 167 مخالفة تموينية متنوعة، منها 49 محضرا للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، وإنتاج رغيف ناقص الوزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة ادوات العجين، و118 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي 98 كيلوجراما لحوم فاسدة، (35 كيلو لحوم برازيلي مجمدة، 15 كجم لحوم مفرومة غير مدون عليها أي بيانات، 7 كيلو كبده غير مدون عليها أي بيانات، و11 كيلو ج لحوم بلدية، و30 كيلو لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية)، و230 كيلوجرام سكر تمويني، و 70 كيلو جرام أرز فاسد، و4200 علبة سجائر مجهولة المصدر، و250 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط تاجر تموينية تصرف في مقررات تموينية ( 320 زجاجة زيت تمويني 800 مللي -200 كيلو سكر تمويني معبأ )، و2000 عبوة مشروب سكرى مجهول المصدر، وضبط عملية إثبات مبيعات وهمية لتاجر تمويني بمبلغ 1471 جنيها.

تكثيف الحملات علي الاسواق

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبرماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد علي متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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