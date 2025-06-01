الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 167 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتيجة الحملة علي الأسواق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 167 مخالفة تموينية متنوعة، منها 49 محضرا للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، وإنتاج رغيف ناقص الوزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة ادوات العجين، و118 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي 98  كيلوجراما  لحوم فاسدة، (35 كيلو لحوم برازيلي مجمدة، 15 كجم لحوم مفرومة غير مدون عليها أي بيانات، 7 كيلو كبده غير مدون عليها أي بيانات، و11 كيلو ج لحوم بلدية، و30 كيلو لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية)، و230 كيلوجرام سكر تمويني، و  70  كيلو جرام أرز فاسد، و4200 علبة سجائر مجهولة المصدر، و250 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط تاجر تموينية تصرف في مقررات تموينية ( 320 زجاجة زيت تمويني 800 مللي -200 كيلو سكر تمويني معبأ )، و2000 عبوة مشروب سكرى مجهول المصدر، وضبط عملية إثبات مبيعات وهمية لتاجر تمويني بمبلغ 1471 جنيها.

تكثيف الحملات علي الاسواق

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها،  بتكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبرماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-6-2025 في محافظة الفيوم

مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم تتسلم بوكليت اليوم الثاني

كما شدد علي متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر الصحة والطب البيطرى المجازر الحكومية جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات على الأسواق سلع غذائية منتهية الصلاحية محافظة الفيوم وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 638 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة علي الأسواق بالفيوم

مديرية الطب البيطري بالفيوم، نشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية

رسميا، حزب الله ينعي خليفة نصرالله هاشم صفي الدين

تموين الفيوم: تحرير 249 مخالفة تموينية خلال أسبوع

سيدنا يوسف عليه السلام في الحضارة المصرية

تموين الفيوم: التحفظ على مليونين و800 ألف شمروخ وتحرير 1138 مخالفة في حملات مكبرة

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

خريطة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية