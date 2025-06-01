ضربه وصرخ في وجهه من أجل فلسطين، أيرلندي يفوز على خصمه الإسرائيلي ببطولة ملاكمة (فيديو)

فوز لاعب أيرلندي على إسرائيلي، فوز اللاعب الأيرلندي بادي ماكوري، على خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج، أمس في بطولة "محاربو القفص"، التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، أثار ردود أفعال واسعة، خاصة أن النشطاء وصفوا اللاعب الأيرلندي بادي ماكوري بالمقاتل، الذي هزم الإسرائيلي وأوسعه ضربًا.

مقاتل إيرلندي يفوز على خصمه الإسرائيلي

وأظهر مقطع الفيديو المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب الأيرلندي بادي ماكوري "مقاتل" في حلبة الملاكمة، وظهر وكأنه يقاتل اللاعب الإسرائيلي ويقتص للفلسطينيين من أحد جنود الإبادة للشعب الفلسطيني في غزة، وفور انتهاء المباراة وإعلان فوز الأيرلندي على خصمه الإسرائيلي، صرخ بادي ماكوري بقوة، وأخذ يردد "فلسطين حرة" مرتديًا العلم الفلسطيني.

المقاتل الأيرلندي بادي ماكوري يفوز على خصمه الإسرائيلي، فيتو



يذكر أن المقاتل الأيرلندي بادي ماكوري، 27 عامًا، حقق فوزًا ساحقًا على خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج، 25 عامًا، في بطولة "Cage Warriors 189"، التي أُقيمت في العاصمة الإيطالية روما أمس السبت، وجاء فوز الأيرلندي بقرار جماعي من الحكام، حيث ماكوري نتائج 30-27، و30-27، و30-26، مما يعكس سيطرته الكاملة على المباراة.

وبعد انتهاء النزال، قام ماكوري برفع علم فلسطين وصرخ "فلسطين حرة" أمام الجمهور، في لفتة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد بادي ماكوري هو مقاتل فنون قتالية مختلطة (MMA) من بلفاست، أيرلندا الشمالية، وهذا الفوز يعزز سجله الاحترافي إلى 6 انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط.

ملاكم أيرلندي يحقق انتصارًا قويًا على إسرائيلي في روما

وحقق ماكوري انتصارًا رياضيًا قويًا في العاصمة الإيطالية روما، لكن الفوز لم يكن الحدث الوحيد البارز، فقد عبر ماكوري عن دعمه العلني للقضية الفلسطينية، مثيرًا بذلك تفاعلًا واسعًا النطاق على المستويات الرياضية والسياسية.



وشهدت الحلبة في روما لحظات حاسمة، حيث تغلب ماكوري على خصمه الإسرائيلي في مباراة اتسمت بالقوة التي وجهها ماكوري لخصمه، وأظهر ماكوري مهارات فائقة وقوة بدنية ملحوظة طوال مجريات النزال، مما أهله لتحقيق الفوز المستحق.

وعقب إعلان فوزه، لم يتردد بادي ماكوري في التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث صرخ بصوت عالى قائلًا "فلسطين حرة"، ولاقى هذا الهتاف تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أبدوا دعمهم وتقديرهم لموقف المقاتل الإيرلندي الإنساني.

انتصار الأيرلندي على الإسرائيلي يثير ردود أفعال واسعة

وأثار انتصار اللاعب الإيرلندي بادي ماكوري، على خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج، ردود افعال واسعة، حيث كشف بعض النشطاء أن الملاكم الإسرائيلي الخاسر هو أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو جندي إبادة قاتل في غزة ولبنان.

وعلق البلوجر أبو فراس قائلًا: "الأيرلنديون عمومًا بسبب تاريخهم الطويل مع الاحتلال البريطاني والمجاعة والتمييز، يعبّر كثير منهم عن تعاطفهم العميق مع قضايا المظلومين حول العالم، خاصة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مثل الفلسطينيين"

بادي ماكوري يصرخ في وجه خصمه الإسرائيلي، فيتو



وقال البلوجر زهدي راسم: “المهم ما يجوش منظمو البطولة يسحبوا الجائزة منه، ويعطوها للمحتل عشان ميترفعش عليهم قضية معاداة سامية ولا حاجة”.

وعبر الناشط الفلسطيني تامر أدهم عن دعمه فقال: "المقاتل الأيرلندي يهزم لاعب الإبادة الإسرائيلي، ويرفع علم فلسطين ويصرخ: "فلسطين حرة!.. الأيرلندي هو أخٌ ظهر في وقت الشدّة والإبادة".



وقال البلوجر شكري توفيق: "يمثل دعم شخصية رياضية بارزة مثل بادي ماكوري للقضية الفلسطينية إضافة نوعية، فقد يساهم هذا الدعم في تسليط الضوء على القضية على نطاق أوسع، وجذب انتباه شريحة جديدة من الجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

ماكوري ملاكم موهوب وملتزم بالعدالة

يذكر أن بادي ماكوري ليس مجرد ملاكم موهوب، بل هو أيضًا شخصية ملتزمة بقضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويؤمن بأهمية استخدام منصته الرياضية للتعبير عن آرائه وقيمه، ويسعى دائمًا إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ويبقى موقف بادي ماكوري وهتافه لفلسطين، نقطة تحول في عالم الرياضة، وتذكير بأهمية الوقوف مع القضايا العادلة".

المقاتل الأيرلندي يفوز على الإسرائيلي ويرفع علم فلسطين، فيتو

وقال البلوجر طارق محمد "المهزوم جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي قاتل بغزة ولبنان.. المقاتل الأيرلندي بادي ماكوري يهزم خصمه الإسرائيلي في حلبة الملاكمة بروما ويهتف: "الحرية لفلسطين" ثم يرفع العلم الفلسطيني.

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