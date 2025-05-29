الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يهاجم بنى تحتية لـ حزب الله بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لـحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال أحد عناصر حزب الله اللبناني في غارة جوية استهدفته في أثناء محاولته إعادة تأهيل موقع تابع للحزب في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحد عناصر حزب الله

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الطائرة المقاتلة استهدفت العنصر في منطقة جبل شقيف، حيث كان يعمل على "إعمار موقع استخدم سابقًا لإدارة النيران والدفاع في حزب الله".

وواصل أدرعي مزاعمه، أن النشاط داخل هذا الموقع يمثل "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، لافتًا إلى أنه تم استهداف الموقع نفسه عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

في الوقت ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بمقتل موظف في بلدية النبطية الفوقا جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله

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