السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في روما

المفاوضات الأمريكية
المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فيتو

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير له اليوم السبت، أن الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما انتهت، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد الأسبوع المقبل.

 

انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية 

وأكد التلفزيون الإيراني، أن أجواء المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما كانت بناءة، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية في عمان يوم 12 أبريل.

ومن جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد، وقبل توجهه إلى روما أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

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المفاوضات الإيرانية الأمريكية روما طهران المحادثات النووية

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