في يوم عيد ميلاده الـ27، وفاة لاعب أيرلندي بشكل مفاجئ

أعلن نادي كليفتونفيل المنافس بدوري أيرلندا الشمالية لكرة القدم، اليوم الإثنين وفاة مدافعه مايكل نيوبيري في يوم عيد ميلاده السابع والعشرين.

مسيرة الراحل مايكل نوبيري

وسبق للاعب نيوبيري اللعب في صفوف منتخب أيرلندا الشمالية، وقد بدأ مسيرته في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكر بيان صادر عن كليفتونفيل قال فيه "نادي كليفتونفيل لكرة القدم محطم لمعرفة نبأ الموت المفاجئ للاعب مايكل نيوبيري".

وأضاف "خالص تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه والعديد من الزملاء الذين لعب إلى جوارهم خلال مسيرته، والجماهير التي شعرت بالصدمة والحزن من هذا النبأ الصادم في هذه الأوقات العصيبة".

وانضم نيوبيري إلى كليفتونفيل في وقت سابق من العام الجاري بعد أن لعب في صفوف فيكينجور أولافسفيك الأيسلندي ولينفيلد الأيرلندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.