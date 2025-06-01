الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الشرع يعلن عن مفاجأة للشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، مرسوما يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


وأضاف المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نسخة عنه، أن المنحة بقيمة 500 ألف ليرة سورية (تعادل نحو 55 دولارا).

ونص المرسوم أيضًا أن المنحة تصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتشمل العاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 500000 ليرة سورية، وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 300000 ليرة سورية.

كما تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.


إلى ذلك، تفاعل السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قرار المنحة، إلا أنهم انتقدوا عدم المساواة بين الموظف الحالي والمتقاعد، خصوصا وأن الأخير يملك مصروفًا للأدوية.

وأثنى كثيرون على المرسوم معتبرين أنه أتى بالوقت المناسب كي يسد من نفقات العيد، في وضع اقتصادي لا يزال صعبًا.

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان أعلن أمس، أن فريقه لا ينام الليل من كثرة العمل والأحداث، لافتا إلى أنهم لا يعملون كرؤساء بل عمال وفلاحين.

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الرئيس السوري أحمد الشرع عيد الأضحي المبارك مناسبة عيد الأضحى وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا

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