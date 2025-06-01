الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الشرع يصل الكويت في زيارة رسمية

أحمد الشرع
أحمد الشرع

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل اليوم الأحد إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

الشرع يصل الكويت في زيارة رسمية 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"  بأن الدعوة جاءت، في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.

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أحمد الشرع يزور الكويت غدا

ومن جانبها ذكرت  وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كان في استقبال الشرع، وزير الخارجية ورئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله علي اليحيا، فيما يرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وقالت الوكالة إن "الزيارة تكتسب أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية السورية، إذ يجري خلالها مباحثات رسمية، تأكيدا لموقف دولة الكويت الثابت والداعم لسوريا وشعبها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها".

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الرئيس السوري أحمد الشرع الكويت

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