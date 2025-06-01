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محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي ويفتتح المعرض السنوي للأنشطة المدرسية (صور)

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض الأنشطة الطلابية، فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة المدرسية الذي نظمته عدد من المدارس، وذلك بحضور لفيف من قيادات التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب، حيث افتتح المحافظ المعرض السنوي للأنشطة التعليمية والتثقيفية، والذي تضمن مشاركات متميزة في مجالات العلوم والرسم والفنون والمشغولات اليدوية.

 

حضر الحفل الدكتور محمد شلبي رئيس مجلس إدارة المدارس، والمهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، وأحمد حسين جودة ومصطف بدران أعضاء مجلس النواب، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومحمد بشير، وجمال جامع مدير إدارة المدارس، وسناء فهمي مدير المرحلتين الاعدادي والثانوي بالمدارس، وعصمت محمد مدير المرحلة الابتدائية، ونهلة فكري مدير مرحلة رياض الأطفال.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمات ترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة مدارس المستقبل، ثم ألقى اللواء هشام أبوالنصر كلمة أشاد فيها بجهود المدارس في دعم العملية التعليمية وصقل مهارات الطلاب، مؤكدًا أهمية الأنشطة المدرسية في تنمية روح الإبداع والانتماء لدى النشء.

كلمة محافظ أسيوط في حفل ختام الأنشطة الطلابية 

 

وفي كلمته خلال الحفل أكد محافظ أسيوط، على أهمية العلم والاجتهاد كوسيلة لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وتحفيز الابتكار داعيًا الطلاب إلى مواصلة السعي وراء المعرفة ومواكبة التطور السريع في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء والطاقة النووية، قائلا: أنتم أمل مصر في الغد، وعليكم أن تتسلحوا بالعلم والمعرفة لتكونوا قادرين على الإسهام الفعال في نهضة وطنكم، ومواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة."

 

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة تنمية المهارات الرقمية والإبداعية لدى الطلاب، والحرص على استغلال كافة الفرص التعليمية المتاحة لتحقيق التميز والنجاح.

 

وتضمن الحفل عروضًا فنية وغنائية واستعراضية متنوعة قدمها طلاب المدارس، عكست مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

وفي ختام الحفل، تم تكريم أوائل الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أوائل التربية الرياضية في المراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

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كما قام رئيس مجلس إدارة المدارس بتقديم درع المدرسة تقديرًا وعرفانًا لكل من اللواء هشام أبوالنصر، ومحمد إبراهيم دسوقي، وأحمد حسين جودة ومصطفى بدران، ومحمد بشير، وسيد الشريف، وجمال جامع.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص مدارس المستقبل على تتويج عام دراسي حافل بالإنجازات، ودعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

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