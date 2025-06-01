إلغاء امتحان طالبين والخصم للملاحظين في أول امتحانات الإعدادية بأسيوط

أصدرت اللجنة القانونية لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط تقريرها عن اليوم الأول من أعمال الامتحانات السبت الموافق 31/ 5/ 2025 والذي أسفر عن إلغاء الامتحان لطالبين بسبب حوزتهم أجهزة هاتف محمول وتوقيع الخصم على الملاحظين ومراقب الدور بأحد المدارس.

رصد حيازة واستعمال هاتف محمول لأحد الطلاب



أعلنت لجنة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط عن رصد حيازة واستعمال هاتف محمول لأحد الطلاب أثناء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية المشتركة بقرية دوينة وبناء على ذلك قررت اللجنة إلغاء نتيجة امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا في العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

توقيع الخصم على الملاحظين باللجنة ومراقب الدور

كما اتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة ومجازاة الملاحظين باللجنة بعقوبة توقيع الخصم عليهم ثلاثة أيام من الراتب كما تم مجازاة مراقب الدور بعقوبة الخصم يومين من الراتب.

نشر امتحان التربية الدينية على الجروبات

كما رصدت اللجنة حالة نشر امتحان التربية الدينية نموذج ب بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الزين بجروبات الواتس اب والتليجرام وجار التحقيق في الواقعة ومعرفة ملابساتها ومعاقبة المتسببين فيها.



كما تمكنت اللجنة من رصد حيازة أحد الطلاب هاتف محمول أثناء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة أحمد ابراهيم صالح الاعدادية المشتركة بأسيوط وقررت اللجنة إلغاء امتحان مادة اللغة العربية للطالب وتطبق في شأنه القواعد المنظمة للدور الثاني.

وبمتابعة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط رصدت حالة نشر لامتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة العروبة بالقوصية وتم عمل محضر إثبات حالة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني انطلقت بمحافظة أسيوط أمس السبت لـ77 الف و812 طالب وطالبة بمختلف مراكز المحافظة موزعين على 239 لجنة وسط حالة من الانضباط والإجراءات المشددة.

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