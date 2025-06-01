انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بولندا

انطلقت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية في بولندا، حيث بدأ الناخبون البولنديون في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافسية ستحدد إلى حد كبير مكانة البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.

البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبلهم في الاتحاد الأوروبي

وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الخامسة صباحا، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

وتجدر الإشارة إلى أن المرشحين الذين يخوضا الجولة الثانية من الانتخابات هما: رافال تشاسكوفسكي (53 عاما)، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاندماج الأوروبي، وكارول ناوروتسكي (42 عاما)، المؤرخ القومي المدعوم من حزب "القانون والعدالة".

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة شديدة بين المرشحين، حيث حصل ناوروتسكي على 50.1% من نوايا التصويت، مقابل 49.9% لـتشاسكوفسكي، وهو فارق ضئيل يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.

ومن المتوقع أن تعلن نتائج استطلاعات الرأي الميدانية فور إغلاق صناديق الاقتراع، لكن النتائج النهائية لن تكشف رسميا قبل يوم الاثنين.

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