أول تعليق من روسيا على اتهامها بارتكاب أعمال تخريبية في بولندا

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن محاولة بولندا اتهام موسكو بارتكاب عمل تخريبي على أراضي مجمع ميدنوي التذكاري في منطقة تفير “منافقة وغير لائقة”.

الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة لموسكو حول ارتكاب أعمال تخريبية في بولندا نفاق ورياء

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، تعليقا على بيان وزارة الخارجية البولندية الذي نشر في 21 مايو: "نعتبر أن محاولة وزارة الخارجية البولندية تعليمنا مرة أخرى درسا في التاريخ الصحيح غير مناسبة ومنافقة".

وتابعت: "إننا مضطرون إلى لفت انتباه زملائنا البولنديين إلى ضرورة البحث عن آثار التخريب على أراضي بلادهم، حيث تم تدمير مئات المواقع التذكارية العسكرية السوفيتية والروسية، وحيث يدنس المخربون بشكل دائم النصب الأثرية العائدة للجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير أوروبا من الفاشية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.