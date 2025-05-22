الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من روسيا على اتهامها بارتكاب أعمال تخريبية في بولندا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فيتو

 قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن محاولة بولندا اتهام موسكو بارتكاب عمل تخريبي على أراضي مجمع ميدنوي التذكاري في منطقة تفير “منافقة وغير لائقة”.

 

الخارجية الروسية: الاتهامات الموجهة لموسكو حول ارتكاب أعمال تخريبية في بولندا نفاق ورياء

 وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، تعليقا على بيان وزارة الخارجية البولندية الذي نشر في 21 مايو: "نعتبر أن محاولة وزارة الخارجية البولندية تعليمنا مرة أخرى درسا في التاريخ الصحيح غير مناسبة ومنافقة".

وتابعت: "إننا مضطرون إلى لفت انتباه زملائنا البولنديين إلى ضرورة البحث عن آثار التخريب على أراضي بلادهم، حيث تم تدمير مئات المواقع التذكارية العسكرية السوفيتية والروسية، وحيث يدنس المخربون بشكل دائم النصب الأثرية العائدة للجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير أوروبا من الفاشية".

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الخارجية الروسية بولندا موسكو

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