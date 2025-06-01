الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

من بينها تدمير ما تبقى من القطاع، 3 سيناريوهات لغزة بعد رد حماس على مقترح ويتكوف

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أرسلت حركة حماس ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن غزة، والذي تضمن إدخال بعض التعديلات على المقترح.

سيناريوهات قطاع غزة بعد فشل مقترح ويتكوف 

فبعدما أعلن ويتكوف وإسرائيل رفضهما لرد حماس، يبقى قطاع غزة أمام 3 سيناريوهات، أولهما: يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية لتدمير ما تبقى من القطاع والقضاء على الرهائن.

السيناريو الثاني: ممارسة ضغط عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حماس، بالإضافة إلى ضغط أمريكي على نتنياهو لقبول بعض شروط حماس.

والسيناريو الثالث: يتمثل في استغلال ترامب فشل مقترح ويتكوف، وإعادة إحياء مخططه للسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

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اختلافات بين مقترح ويتكوف ورد حماس تعيق إتمام وقف إطلاق النار في غزة

وبالأمس السبت، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه يمكن إجراء المفاوضات غير المباشرة بنية صادقة للتوصل لوقف نار دائم بغزة.

ويتكوف: يمكن إجراء المفاوضات غير المباشرة للتوصل لوقف نار دائم بغزة

وأضاف ويتكوف: يجب إعادة نصف الرهائن الأحياء ونصف الأموات للتوصل لهدنة 60 يوما، ويمكن البدء في محادثات غير مباشرة بشأن غزة فورا الأسبوع المقبل، وعلى حماس قبول المقترح الذي قدمته كأساس لبدء محادثات غير مباشرة.

وتابع ويتكوف: تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا، ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا.

وكشف موقع "أمد للإعلام"الفلسطيني عن تفاصيل رد حركة حماس الكامل على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، حول صفقة التهدئة في قطاع غزة وتبادل الرهائن.

رد حماس على المبعوث الأمريكي 

وتضمن رد حماس الآتي: 

 الحديث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن تعهد ترامب بالتزام إسرائيل به، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.

يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول وأسيرين في اليوم الـ30 و4 أسرى في اليوم الـ60.

 إدخال المساعدات لغزة فور الموافقة على وقف إطلاق النار وفق البروتوكول من خلال الأمم المتحدة.

 إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال مواد البناء اللازمة لها.

 إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز بالقطاع.

 الانتهاء من خطط إعادة إعمار البيوت والبنية التحتية خلال فترة المفاوضات.

توقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بغزة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

 في اليوم الأول تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء لوقف إطلاق نار دائم.

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