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خارج الحدود

أطباء بلا حدود: إسرائيل تتبع نهجًا خطيرًا في توزيع المساعدات لتهجير أهالي غزة

اطباء بلاحدود،فيتو
اطباء بلاحدود،فيتو

أفادت منظمة  أطباء بلا حدود، الخيرية، اليوم الأحد، يأن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا.

وأوضحت المنظمة أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية.

كما أشارت إلى أن  إسرائيل تتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها.

وتستخدم إسرائيل  المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي فالنظام الإنساني بغزة يُخنق بفعل قيود إسرائيل التي سمحت بدخول عدد قليل جدا من شاحنات المساعدات، كما أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

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إسرائيل أطباء بلا حدود الخطة الامريكية فلسطين منظمة اطباء بلا حدود

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