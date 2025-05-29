رقم قياسي لـ ميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي للفوز بنتيجة كبيرة على مونتريال بنتيجة 4 - 2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ميسي هدفين في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، والثاني في الدقيقة 87.

وسجل لويس سواريز ثنائية في الدقيقتين 68 و81، فيما أحرز هدفي مونتريال كل من دانتي سيلي وفيكتور لوتوري في الدقيقتين 73 و92.

بمشاركة ميسي إنتر ميامي يتفوق علي نادي مونتريال بنتيجة (4-2) في الدوري الأمريكي.⚽pic.twitter.com/EK3mYnmkPy — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) May 29, 2025

بثنائية ليونيل ميسي، رفع رصيده إلى 863 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية.

كما حقق إنجازًا جديدًا مع إنتر ميامي، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يساهم بـ50 هدفًا في مباريات الدوري 29 هدفًا، و21 تمريرة حاسمة.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأمريكي أخر 4 مباريات حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما قبل أن يفوز على مونتريال برباعية.

ويلعب إنتر ميامي، منافسات كأس العالم للأندية خلال شهر يونيو المقبل ضمن المجموعة الأولى مع كل من الأهلي المصري، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي.

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