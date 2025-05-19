ميسي يثير الغموض بشأن مستقبله مع إنتر ميامي

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إثارة الغموض مجددا بشأن مستقبله مع إنتر ميامي، بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام أورلاندو سيتي، 3/0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، توجه أحد الصحفيين إلى ميسي عقب المباراة، وطرح عليه سؤالا مباشرا حول إمكانية استمراره مع إنتر ميامي بعد نهاية عقده في ديسمبر 2025، خاصة في ظل رغبة المدرب خافيير ماسكيرانو باستمراره، مؤكدا أنه سيكون مفيدا للفريق.

لكن ميسي جاء برد مختصر ومثير للقلق، حيث قال بابتسامة خفيفة: "لا أعرف شيئا"، قبل أن يغادر سريعا نحو غرف تبديل الملابس، دون تقديم أي توضيحات إضافية.



من جانبه، تحدث ماسكيرانو بعد المباراة عن الوضع داخل الفريق، قائلا: "تجديد عقد جوردي ألبا لعامين مقبلين خطوة مهمة نحو الاستقرار، ونأمل أن نحصل على أخبار جيدة في الأسابيع المقبلة بخصوص ميسي، لأنه عنصر بالغ الأهمية للنادي، والجماهير، وحتى للدوري الأمريكي نفسه".

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، هاجم الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام أورلاندو سيتي، والتي انتهت بهزيمة قاسية بنتيجة 3-0 في الجولة الـ14 من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وطالب ميسي، القائمين على بطولة الدوري الأمريكي بمعالجة مشكلة التحكيم بشكل عاجل لضمان نزاهة المنافسة.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أقيمت اليوم، قال ميسي: "قدمنا شوطًا أول رائعًا، كنا نهاجم ونخلق الفرص، لكن لعبة غريبة قلبت موازين المباراة. لاعب من أورلاندو مرر الكرة لحارس مرماه، والحكم نفسه أخبرني أنه لا يعرف القاعدة ولم يفهمها. من تلك اللعبة جاءت كرة طويلة وهدف".

وأضاف: "تحدث أخطاء تحكيمية واضحة، كما رأينا في مباراتنا الأخيرة أمام سان خوسيه. ليست أعذارًا، لكن هذه الأخطاء تتكرر. على الدوري الأمريكي أن يعيد النظر في مستوى التحكيم".

وتلقى إنتر ميامي الخسارة الخامسة في آخر 7 مباريات بين الدوري المحلي، وكأس أبطال الكونكاكاف.

ويحتل انتر ميامي المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بينما تقدم أورلاندو سيتي إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد 14 جولة.

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