لتكرار تجربة ميسي، رئيس برشلونة يحسم الجدل حول مستقبل يامال

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اقتراب النادي الكتالوني من تجديد عقد النجم الشاب لامين يامال.

لابورتا يحسم مستقبل يامال

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لامين يامال عبقري حقيقي، ويستمتع باللعب في برشلونة، لديه أصدقاء في الفريق، وينتمي إلى جيل نشأ وتدرّب سويًا لسنوات، ما يمنحه شعورًا بالراحة والانسجام".

وأضاف: "يمتلك موهبة فردية استثنائية، لكنه أيضًا لاعب جماعي حقيقي. لدينا تواصل جيد مع وكيله خورخي مينديز، وتجديد عقده شبه محسوم، ويتبقى فقط التصديق النهائي عليه".

وتابع: "ندفع للاعبين وفق قدراتهم بشكل عادل. ونكرر دائمًا: لا يوجد مكان أفضل من برشلونة. صحيح أن التحليلات تشير إلى صعوبة وجود كل النجوم في فريق واحد، لكن هنا تظهر أهمية بناء الفريق المتكامل".

وعن ذكرياته مع ميسي، قال: "يامال قادر على النجاح في أي مكان. عشت شيئًا مشابهًا مع ليونيل ميسي عندما حاول إنتر ميلان التعاقد معه، لكننا، مع والده، رأينا أن المشروع الأنسب له هو برشلونة، وفعلًا أصبح الأفضل في التاريخ".

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