قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية، ميسي يوجه رسالة قوية للاعبي إننر ميامي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى قلب تأخره إلى تعادل 3-3، مع فيلادلفيا يونيون، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويستعد إنتر ميامي بقيادة ميسي لمواجهة الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

ميسي يوجه رسالة لزملائه

وسجل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وبطل كأس العالم 2022، هدفًا حاسمًا في أول مباراة له منذ أن وجه رسالة لزملائه بالفريق، يدعوهم فيها إلى التماسك والبقاء متحدين، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية نادرة عقب الخسارة أمام أورلاندو.

وقال ميسي في تصريحات نقلها «أبل تي في»: «نمر حاليًا بفترة من النتائج السيئة، لكن علينا مواصلة العمل والتفكير فيما هو قادم، مع تبقي ثلاث أو أربع مباريات في شهر مايو، علينا أن ننهي هذا الشهر بأفضل طريقة ممكنة، لنكون مستعدين لمباريات كأس العالم للأندية».



وتبدأ منافسات مونديال الأندية يوم 14 يونيو، وهو الحدث الكبير التالي في أجندة مباريات إنتر ميامي.

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