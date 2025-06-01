أبو الغيط يزور الأردن اليوم ويلتقي بالملك عبد الله لمتابعة تطورات الحرب في غزة

يتوجه إلى الأردن اليوم الأحد الأول من يونيو الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية على المستوى الوزاري، المكلفة بمتابعة تطورات الحرب في غزة.

منع وفد اللجنة العربية الإسلامية زيارة رام الله

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

إمعان الاحتلال في انتهاك القانون الدولي

وأضاف المتحدث أنه كان مخطط للوفد زيارة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر القوة القائمة بالاحتلال منع الوفد من القيام بالزيارة.



ونقل المتحدث عن أبو الغيط إدانته الشديدة لهذا القرار المتغطرس لقوة الاحتلال، مؤكدًا أنه يعكس إمعانا في انتهاك القانون الدولي ورغبة لدى الاحتلال في عزل الشعب الفلسطيني وقيادته.

مستجدات الوضع في قطاع غزة

جدير بالذكر أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة توجه اليوم إلى عمان للمشاركة في اجتماع لأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، وذلك لبحث مستجدات الوضع في قطاع غزة، وسبل التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية، وحشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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